مقتل زعيم «داعش» فى أفغانستان بغارة جوية

أعلن الجيش الأفغاني، مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، قاري حكمت، بغارة جوية نفذتها طائرات أجنبية، شمال البلاد.



وذكر بيان للفيلق شاهين بالجيش الأفغاني على "فيسبوك"، اليوم السبت، "مقتل زعيم تنظيم داعش بشمال أفغانستان، في غارة جوية للقوات الأجنبية، أول أمس الخميس، على مديرية درزاب بولاية جوزجان"، حسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية.



وفي وقت سابق أفادت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، بأن "14 إرهابيا بما في ذلك عناصر بتنظيم "داعش" سقطوا ببن قتيل وجريح في عمليات أمنية منفصلة، في هلمند جنوب البلاد وننجرهار بشرقها.