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السبت 07/أبريل/2018 - 09:38 ص

تخصيص 10 مراكز رعاية صحية أولية لتحليل فيروس «سى» بالقليوبية

محمود عشماوى
محمود عشماوى
كتب صلاح حسنى
dostor.org/2119877

أكد اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، أنه بلغ عدد المترددين على المستشفيات للتحليل من مرض فيروس «سي» إلى 45 ألف، وتم تسليم العلاج للحالات المريضة.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية أنه تم تخصيص 10 مراكز رعاية صحية أولية لعمل تحليل فيروس «سى» وقياس السكر والضغط بالمجان، بداية من شهر أبريل الجارى، مشيرًا إلى أن التخصيص شمل المركز الطبى العام بإدارة بنها الصحية، المركز الطبى العام بإدارة طوخ، المركز الطبى العام بإدارة كفر شكر الصحية، مركز عرب جهينة الطبى بإدارة شبين القناطر، المركز الطبى العام بإدارة القناطر الخيرية، مركز عثمان الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية، مركز حجازى الطبى بإدارة حى غرب شبرا الخيمة الصحية، مركز بهتيم ثانى الطبى بإدارة حى شى شرق شبرا الخيمة الصحية، المركز الطبى بالخصوص بإدارة الخانكة الصحية، مركز طبى المستقبل بإدارة العبور الصحية.

وأوضح المحافظ أنه تم إجراء جميع أعمال التنسيق مع وزارة الصحة بشأن توفير كافة المتطلبات لتنفيذ الحملة وفحص جميع مواطني المحافظة من خلال قوافل طبية ستجوب جميع القرى والمدن والكفور والعزب، بالتنسيق مع الوحدات الصحية والوحدات المحلية.

ووجه «عشماوى» مديرية الصحة بتسهيل أعمال الحملة مع ضرورة التنويه لجميع المواطنين بالحملة من خلال وسائل الإعلام ومكاتب الصحة بالمدن والقرى، وخاصة مع تواجد الحملة من خلال قوافل بالشوارع والميادين الرئيسية، ثم انتقال أعمال القافلة بمدن المحافظة المختلفة.

وأشار إلى أن حملة القضاء على فيروس «سي» تستهدف الفئة العمرية من 18 عام فأكثر، وهى الفئة العمرية المسموح بعلاجها طبقًا لبروتوكول العلاج العالمي، مضيفًا أنه من المقرر إجراء تحليل للكشف على الأجسام المضادة لفيروس «سى»، ومن يثبت إيجابيته يتم تحويله لإجراء تحليل PCR للتأكد من إصابته بالفيروس من عدمه، منوهًا إلى أنه من يثبت إصابته بفيروس «سي» يتم صرف العلاج له فى نفس اليوم من تاريخ ظهور النتائج بالمجان.

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