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السبت 07/أبريل/2018 - 09:33 ص

«عنانى» يصل سوهاج لتفقد المتحف الاقليمى قبل افتتاحه

خالد عنانى
خالد عنانى
محمود عبد العال
dostor.org/2119876

وصل منذ قليل، وزير الأثار الدكتور خالد عنانى، إلى محافظة سوهاج، لتفقد متحف سوهاج الإقليمى بمدينة ناصر، والمنطقة الأثرية بأبيدوس الكائنة بدائرة مركز البلينا، والعودة عقب انتهاء الزيارة تجاه محافظة الأقصر.

تأتى الزيارة للاطلاع على آخر المستجدات التى تمت بالمتحف الذى ظل تحت الإنشاء حوالى ربع قرن.

يتكون المتحف من البدروم، وهو عبارة عن 6 قاعات للعرض، بحيث تعرض القاعة الأولى مختلف المعومات عن الملوك والشخصيات المهمة، فتستعرض كل فاترينة كيفية أن الملك الحاكم هو محور الدولة منذ آلاف السنين، ويظهر ذلك من خلال تكرار اسم الحاكم أو الملك، ليس فقط على التماثيل الخاصة به أو معبده أو مقبرته، بل يظهر أيضًا على قطع أثرية أخرى تخص الشخصيات التى تولت العديد من المناصب العامة بالدولة.

كما تضم قاعة العرض الأولى، مجموعة من هذه البطاقات وهى بطاقات مصنوعة من العاج، وتؤرخ بأسماء الملوك، وأيضًا الأختام الطينية التى كانت توضع عليها اسم المنتج تاريخ صناعتة، أما القاعة الثانية فالعرض المتحفى بها يسلط الضوء على الأسرة المصرية والصعيدية بالأخص، فتوضح دور المرأة المصرية فى الأسرة وأهميتها وكيف أنها كانت تهتم بأسرتها وأطفالها ونفسها، جمالًا وتزينًا، وقاعة العرض الثالثة، تبرز مدى اهتمام المصرى القديم بالصحة، فهى تعرض أدوات المطبخ المصرى القديم، وكيف كان يمكنه تخزين أو تجفيف الطعام ليظل عامرًا بختلف أنواعه، ولا تزال أعمال العرض المتحفى مستمرة لإبراز جميع القطع الأثرية بمختلف القاعات الأخرى.

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