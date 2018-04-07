تجديد حبس عاطلين متهمين بسرقة مخزن فى الشرابية

قرار قاضي المعارضة بمحكمة العباسية بتجديد، حبس عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة مخزن في الشرابية.



كانت قوة مباحث قسم شرطة الشرابية ألقت القبض على مسجلي خطر، لاتهامهما بسرقة مخزن خاص بأدوات كهربائية في عزبة بلال التابعة لمنطقة الشرابية وتم ضبط "علاء ق"، 39 سنة، سابق اتهامه في قضية سلاح دون ترخيص، و"أحمد ع"، 39 سنة، عاطل وسابق اتهامه في قضية مخدرات ومقيمان بعزبة بلال بالشرابية.



جاء ذلك بناء على البلاغ المقدم من إيهاب علي السيد الطنطاوي، 45 سنة، تاجر ومقيم شرق السكة الحديد بالشرابية.



وعثر بحوزة المتهمين على ماكينات خياطة وموتور كهربائي وأسطوانات معدنية ومجموعة من قطع الألوميتال وشباك حديدي، وتحرر بذلك المحضر رقم 2106 لسنة 2018.