القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 09:24 ص

ضبط أسماك مجمدة ورنجة مجهولة المصدر بالبحيرة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2119872

شنت مديرية أمن البحيرة، حملة للتصدي لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في السلع المدعمة، والفاسدة، والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملة عن ضبط أيمن.م.ع، 44 سنة صاحب مصنع رنجه بدون ترخيص، بقرية طلمبات برسيق التابعة لمركز أبوحمص لإدارة المصنع بدون الحصول على تراخيص من الجهات المختصه وإستخدام ملح طعام مجهول المصدر، حيث تم ضبط 950 كيلو رنجه مدخنه، 2 طن أسماك مجمده، طن ملح.

وضبط ضاحى.ا.ع، 46 سنة صاحب مصنع رنجه بمركز إدكو لقيامه بإدارة المصنع بدون الحصول على تراخيص، حيث تم ضبط 500 كيلو رنجه مدخنة، وضبط مسعد.ا.ح، 41 سنة صاحب محل لبيع الأسماك المملحه بمدينة بدر لحيازته وعرضه للبيع سردين مملح بدون بيانات وعلامات تجاريه حيث تم ضبط 80 كيلو سردين مملح.

وتحررت المحاضر اللازمة بالوقائع، والعرض على النيابة العامة.

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