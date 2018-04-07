برلمانية عن وزير التعليم: أعطيناه الثقة ولم نجد شيئًا

قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، حال عدم حضوره اجتماع اللجنة، المقرر يوم 15 من الشهر الجاري، فإنها ستبحث خطوات تصعيدية ضده، ولن تقبل استمراره في الحكومة المزمع تشكيلها، نهائيًا.



وأضافت "نصر" في تصريح لـ"الدستور" أن "الوزير يتحدث عن رؤية طموحة وأعطيناه الثقة ولكن لا نجد شيء، ولن نقبل استمرار شخص غير عملي في قيادة وزارة بحجم أهمية التعليم حال عدم تقديم تفاصيل في رؤيته".

