القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 09:23 ص

مصرع فلاح صدمه قطار بالبحيرة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2119870

لقي فلاح في العقد الثامن مصرعه، اليوم السبت، بحادث اصطدام لقطار أمام قرية كفر مجاهد التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، فى أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة باصطدام أحد القطارات بشخص ووفاته أمام قرية كفر مجاهد بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء عبور "شعبان.ا.ا."، 74 سنة، فلاح ومقيم بقرية نكلا العنب التابعة لمركز إيتاى البارود لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به جرار حال سحبه لجرار معطل ما أدى لوفاته وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى إيتاى البارود العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليه بمعرفه مفتش الصحة أفاد بتقريره أن سبب الوفاة كسور متفرقة بالجسم وتهشم بالجمجمة، نتيجة الاصطدام بجسم صلب ولا توجد بالوفاة شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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