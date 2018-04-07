القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 09:22 ص

مصرع سائق بحادث تصادم بالبحيرة

صوره أرشيفية
صوره أرشيفية
أيمن بدر
dostor.org/2119869

لقي سائق في العقد الخامس، اليوم السبت، مصرعه إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية بطريق قرية واقد - مركز بدر، أمام عزبة الزهيري التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة اخطارًا من مركز شرطة كوم حمادة بوقوع حادث تصادم، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة، كان يقودها «صلاح.ا.م»، ويبلغ من العمر 33 عامًا، ويعمل سائق ومقيم بزفتى بمحافظة الغربية، ودراجه بخارية «موتوسيكل» كان يقودها «محمد.ص.ا»، 45 عامًا ومقيم بقرية بمنشية مهنا بدائرة المركز، وأثناء سير الدراجة البخارية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القياده بيد قائدها مما أدي لانحرافها وإصطدامها بالسيارة التي تصادف سيرها في ذات الاتجاه.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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