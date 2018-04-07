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السبت 07/أبريل/2018 - 07:25 ص

«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 30

أرشيفية
أرشيفية
متابعات
dostor.org/2119856

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا ومؤقتا في درجات الحرارة، اليوم السبت، ليسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يظل لطيفا على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، تكون كثيفة على بعض المناطق، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهي خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 
القاهرة 15 30
وسط الدلتا 14 29
الإسكندرية 14 22
بلطيم 15 23
مطروح 13 21
السلوم 12 21
سيوة 11 27
بورسعيد 18 23
دمياط 18 23
العريش 11 24
رفح 12 24
الإسماعيلية 12 30 
السويس 15 30
رأس سدر 17 28
نخل 09 30
نويبع 22 31
طابا 18 30
كاترين 12 21
الطور 20 27
شرم الشيخ 23 30
الغردقة 21 29
مرسى علم 21 30
الفيوم 15 31
بنى سويف 15 31
المنيا 14 31
أسيوط 14 32
سوهاج 17 32
قنا 18 33
الأقصر 19 34
أسوان 20 34
أبوسمبل 18 33
الوادى الجديد 18 34
شلاتين 21 30
ابو رماد 20 29
راس حدربة 22 28
حلايب 23 28

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