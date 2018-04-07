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السبت 07/أبريل/2018 - 07:19 ص

اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس «عيد القيامة» بالكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
متابعات
dostor.org/2119855

يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم السبت، قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية الكبرى في العباسية، بمشاركة أساقفة من المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والكهنة وكبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية والشعبية.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه نظرًا لأعمال التجديدات التي تجرى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فإنه لن يسمح بالدخول إلا لحاملي الدعوات الشخصية الخاصة بهذه المناسبة، ونرجو عدم توقع قبول استثناءات في هذا الأمر.

وتشهد جميع الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر وجميع بلاد المهجر صلوات عيد القيامة المجيد، حيث يشهد طقس القداس صلوات خاصة وألحان بهذه المناسبة، وتتزين الكنائس بالأعلام والرايات البيضاء والورود.

وكان البابا تواضروس الثاني تفقد أعمال التطوير والتجديدات بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، للاطمئنان على جاهزيتها لاحتضان قداس عيد القيامة المجيد.

جدير بالذكر أن الكنيسة تحتفل هذا العام بمرور 50 عامًا على افتتاح الكاتدرائية في عهد القديس البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

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