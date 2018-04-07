القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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ميزة جديدة في «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
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السبت 07/أبريل/2018 - 06:36 ص

ميزة جديدة في «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية

واتس آب
واتس آب
dostor.org/2119853

قرر تطبيق التراسل الفوري الشهير «واتس آب» طرح تحديث جديد، سيتم تعميمه قريبا على كافة مستخدميه، سيكون بمثابة راحة كبيرة للمستخدمين.

وقال موقع «جي إس إم آرينا» التقني المتخصص إن التطبيق طرح فعليا في نسخة «البيتا» الخاصة به على نظام تشغيل «أندرويد»، مضيفا أنه سيكون بمثابة تغيير كبير في طريقة استخدام «واتس آب».

وبحسب وكالة «سبونتيك» يتمثل التحديث الجديد، في أنه سيتضمن ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى «ضغطة مطولة» بيديه حتى يتم تسجيل أي رسالة صوتية.

بعد تثبيت المستخدم التحديث الجديد على «واتس آب»، سيظهر له أيقونة «ميكروفون» جديد، ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لوقف أو إنهاء التسجيل.

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