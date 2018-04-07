أحمد فهمى يعد جمهوره بعدم تقديم شخصية الخائن مجددًا.. «فيديو»

حل الفنان أحمد فهمي، مساء أمس الجمعة، ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يعرض على فضائية "cbc".



وتحدث أحمد فهمي، عن كواليس مسلسله الأخير "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، مشيرًا إلى أنه تعرض لصدمة عندما قام بقراءة الرواية لأول مرة؛ لعدم تصديقة لفكرة خيانة بطلة العمل.



وأوضح أن شخصية "رؤوف" الخائن في مسلسله الحالي تختلف عن شخصية "دكتور هشام"، في مسلسل "لأعلي سعر"، الذي كان يحمل صفات انتهازية غير سوية، حيث وعد للجمهور بعدم تقديم دور الخائن مجددًا.



يُذكر أن أحمد فهمي، يعرض له حاليًا مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للكاتبة نور عبدالمجيد، ويشاركه في البطولة ياسمين رئيس وخالد زكي وأحمد فؤاد سليم ومجموعة كبيرة من النجوم.



