بالفيديو.. أحمد فهمى يتحدث عن هجوم «السوشيال ميديا» عليه

حل الفنان أحمد فهمي، مساء أمس الجمعة، ضيفًا على برنامج "معكم مني الشاذلي"، الذي يعرض على فضائية "CBC".



وتحدث أحمد فهمي، عن تفاصيل موجة الانتقادات والهجوم التي وجهت له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصريحاته بعدم رغبته في عمل زوجته، مشيرًا إلى أنه لجأ إلى أحد الخبراء الذي نصحه ليتخطى تلك الأزمة.



يُذكر أن أحمد فهمي، يعرض له حاليًا مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، المأخوذ عن رواية تحمل نفس الأسم للكاتبة نور عبدالمجيد، ويشاركه في البطولة ياسمين رئيس وخالد زكي وأحمد فؤاد سليم، ومجموعة كبيرة من النجوم.