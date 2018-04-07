«رويترز»: صفقة ضخمة «سعودية - أمريكية» يكشف عنها خلال ساعات

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم السبت، إن شركة أرامكو السعودية عملاق النفط التي يرأس مجلس إداراتها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بصدد الكشف عن صفقة ضخمة خلال الساعات المقبلة.



وأفادت الوكالة بأن الشركة ستعلن عن خطوات أولية لإنشاء مصنع للبتروكيماويات بمليارات الدولارات في تكساس.



وقال ممثل لشركة أرامكو حسب رويترز، إنَّه من المتوقع أن يحضر حاكم ولاية تكساس جريج آبوت مناسبة يوم السبت في هيوستون، حيث سيناقش الخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الطاقة السعودي خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمين الناصر.



وكانت أرامكو قالت في العام الماضي إنها تخطط لاستثمار 18 مليار دولار في مصفاة موتيفا في بورت آرثر بولاية تكساس، وتصل طاقة تكرير المصفاة إلى 603 آلاف برميل يوميا.