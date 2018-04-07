اليوم.. الحكم على 6 متهمين فى «أحداث عنف ألف مسكن»

تصدر محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم السبت، حكمها فى إعادة محاكمة 6 متهمين بأحداث عنف الألف مسكن.



ويصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى،بعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.



وقضت المحكمة فى وقت سابق، بالسجن 14 سنة غيابيًا على المتهمين، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم؛ منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.