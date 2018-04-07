تامر عبدالمنعم يتعافى من وعكته الصحية ويشكر محبيه

حرص الفنان تامر عبدالمنعم، على تقديم رسالة شكر لكل محبيه ومتابعيه، بعد تعافيه من وعكته الصحية الأخيرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وقال تامر عبدالمنعم، من خلال تدوينة صغيرة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": «أشكر كل من سأل عن صحتي وحالتي لقد تجاوزت الأزمة الصحية وأيضًا الأزمة القانونية وألقاكم الليلة على الهواء مباشرة العاصمة على العاصمة 11 مساءً ولا عزاء للشامتين والويل كل الويل للكاذبين».



يُذكر أن تامر عبدالمنعم، كان قد تعرض منذ أيام لحادث سير أثناء قيادته لدراجته النارية، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج بعد أن أصيب بخلع في الكتف وانزلاق بالظهر وبعض السحجات والإصابات بالجروح في أماكن متفرقة بالجسد.