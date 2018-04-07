القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة في «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
فن
السبت 07/أبريل/2018 - 04:29 ص

فيديو.. نجلاء بدر: «بعدت عن الإعلام وتقديم البرامج»

نجلاء بدر
نجلاء بدر
منة سالم
dostor.org/2119841

حلت الفنانة نجلاء بدر، مساء أمس الجمعة، ضيفة في برنامج "تعشبشاي"، الذي تقدمه غادة عادل، على فضائية "dmc".

وتحدثت نجلاء بدر، في فقرة لأكتشاف المواهب الصغيرة عن ابتعادها عن الإعلام، وتقديم البرامج، لافتة إلى أن سبب عودتها كان انجذابها لتقديم برنامج المسابقات "كاش أور سبلاش"، الذي حقق جماهيرية كبيرة لدى الأطفال.

يُذكر أن نجلاء بدر، تشارك في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "أمر واقع"، من تأليف محمد رفعت، وإخراج مجدي سمير، ويشارك في بطولته أحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي ومحمد عادل وملك قورة.


اقرأ أيضًا
منذ 5 أيام

آمال فريد للدستور: الفن ليس عارًا والسيسي رجل مُخلص لوطنه

منذ 5 أيام

خاص بالصور.. «الدستور» ينشر ديكورات فيلم «حرب كرموز» قبل عرضه

منذ 5 أيام

عودة فضل شاكر.. 8 معلومات عن أغنية «ليه الجرح»

منذ اسبوع

هل يشارك أشرف عبدالباقي في بطولة «مسرح السعودية»؟

منذ اسبوع

أشرف زكي: سنتكفل بعلاج الفنانة آمال فريد

منذ اسبوع

خاص.. رئيس قطاع الأمن بماسبيرو يكشف سبب نشوب الحريق

الآن

«التحالف»: الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ باليستى أطلقه الحوثيون

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

انفراد.. ننشر عقد طارق حامد وخطة انتقاله إلى الأهلى

اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب «أوليكس»

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

ألبومات الصور

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

كشكول

"6 أكتوبر" تبدأ وضع أسئلة امتحانات النقل وطباعتها

مخالفات"امتحانات أبناؤنا في الخارج" تثير غضب أولياء الأمور

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

الأمصار

تميم:بعد فشل الوساطة الكويتية والعمانية لحضور القمة العربية يتجه إلى البيت الأبيض

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

حسن شحاتة أسطورة الزمالك المصري: كنت على أعتاب اللعب للأهلي

«أير فرانس» تلغي 30 % من رحلاتها غدًا بسبب إضراب العمال

ads
منوعات

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

«تقتل كل من يقترب».. لعنة سيارة جيمس دين

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك