فيديو.. نجلاء بدر: «بعدت عن الإعلام وتقديم البرامج»

حلت الفنانة نجلاء بدر، مساء أمس الجمعة، ضيفة في برنامج "تعشبشاي"، الذي تقدمه غادة عادل، على فضائية "dmc".



وتحدثت نجلاء بدر، في فقرة لأكتشاف المواهب الصغيرة عن ابتعادها عن الإعلام، وتقديم البرامج، لافتة إلى أن سبب عودتها كان انجذابها لتقديم برنامج المسابقات "كاش أور سبلاش"، الذي حقق جماهيرية كبيرة لدى الأطفال.



يُذكر أن نجلاء بدر، تشارك في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل "أمر واقع"، من تأليف محمد رفعت، وإخراج مجدي سمير، ويشارك في بطولته أحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي ومحمد عادل وملك قورة.



