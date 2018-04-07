نجلاء بدر: ندمانة على مشاركتى فى مسلسل «ستات قادرة» (فيديو)

حلت الفنانة نجلاء بدر مساء أمس الجمعة، ضيفة في برنامج «تعشبشاي» الذي تقدمه غادة عادل علي فضائية dmc.



وتحدثت نجلاء بدر عن كواليس أعمالها الفنية، وسألتها غادة عادل خلال الحلقة عن الأعمال التي شاركت بها، وندمت على تلك المشاركة، لترد الأولى مازحة «عمري ما عملت عمل لحد».



وتابعت نجلاء بدر أنها ندمت علي مشاركتها في مسلسل «ستات قادرة»، بالرغم من النجاح الكبير الذي حققه، مشيرة إلى أن سيناريو العمل جذبها، لكنها بعد عرضه لم تكن راضية عن أدائها التمثيلي به.



يذكر أن نجلاء بدر تشارك في موسم دراما رمضان المقبل من خلال مسلسل «أمر واقع»، من تأليف محمد رفعت، وإخراج مجدي سميري ويشارك في بطولته أحمد وفيق ودينا فواد وأحمد فتحي ومحمد عادل وملك قورة.