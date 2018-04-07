مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى حادث مرورى على الطريق الدائرى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب أطفالها الثلاثة بإصابات بالغة إثر اصطدامهم بسيارة، أثناء عبورهم الطريق الدائري، ثم اصطدمت سيارة سوزوكى أخرى أمام بنزينة وطنية، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من المنيب اتجاه التجمع، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث فيما تم نقل المتوفية والمصابين إلى المستشفى.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة فى الطريق الدائرى بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

