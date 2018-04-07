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السبت 07/أبريل/2018 - 06:17 ص

التضامن: توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية

أيمن عبد الموجود
أيمن عبد الموجود مدير مؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي
فاتن خديوى - ولاء جمال
dostor.org/2119832

قال أيمن عبد الموجود مدير مؤسسة الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إنه تم التنسيق مع هيئة التأمين الصحي لإجراء الكشف الطبي على الحجاج فى جميع المحافظات، لعمل ملف طبي لكل حاج، مشيرًا إلى أنه سيتم رفع التقرير إلى وزارة الصحة والسكان لإبلاغ العيادات المركزية بالأراضي الحجازية بالحالة الطبية للحجاج.

وأكد فى تصريح لـ«الدستور»، أن التنسيق مع وزارة الصحة شمل توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج، وتم مراعاة إنشائها فى أماكن تجمع الحجاج، متضمنة عدد كافٍ من الأطباء والممرضات فى كل عيادة لخدمة جميع الحجاج المصريين، مشيرًا إلى أن هذه العيادات تقدم العلاج بالمجان.

وأوضح أن هناك تنسيق مع الجانب السعودى لعلاج الحالات التى تحتاج لغسيل كلوي أو عمليات، فى المستشفيات، وتقديم أعلى رعاية صحية لهم.

وقال إن وزارة التضامن اشترطت لحصول الحاج على التأشيرة أن يخضع لكافة التطعميات الخاصة بالحجاج، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تشترط وزارة الصحة إجراء تطعميات جديدة.

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