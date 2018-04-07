القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:36 ص

ميزة جديدة في «واتس آب» بشأن التسجيلات الصوتية
06:17 ص

التضامن: توفير 6 عيادات مركزية لخدمة الحجاج فى السعودية
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
مصر
السبت 07/أبريل/2018 - 07:50 ص

الصحة: إجراءات مشددة لعدم تزوير الشهادات الصحية.. وملف مرضى للحجاج قبل السفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فاتن خديوى - ولاء جمال
dostor.org/2119831

قال الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية، إنه سيتم ميكنة إدارة شئون البعثة الطبية قبل سفر الحجاج، بشكل يشمل تسجيل التاريخ المرضى للحجاج، ومنها الأمراض التي يعاني منها الحاج والأدوية التي يتناولها وذلك فى ملف طبى، لافتًا إلى أنها ستضاف ‏إلى سجل البيانات الشخصية في الأسورة الذكية التي سوف يرتديها الحاج.

وأكد شوقى أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات مشددة لضمان عدم تزوير الشهادات الصحية، مشيرًا إلى أن الحاج سيتقدم بشهادة طبية من مستشفى حكومي مختومة بختم النس،ر مدون بها الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي سوف يتناولها، بعد إجراء الكشف الطبي له، بالإضافة الى شهادة التطعيمات، لكي يستخرج التأشيرة.

وأضاف أن وزارة الصحة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التفشيات الوبائية بين الحجاج، وتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.

وقال إن ميكنة البعثة الطبية سيسهل الترابط بين العيادات المركزية والفرعية، بالإضافة إلى سرعة توفير الأدوية في أماكن العيادات، مما سيحقق للبعثات الطبية القادمة تقديرات لمستهلكات الأدوية والمستلزمات الطبية ليحقق الاستهلاك الأمثل للموارد.

وأوضح أن عدد المترددين على عيادات البعثة الطبية للحج العام الماضى بلغ 73666 حالة مرضية تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لهم، بينهم 69492 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4174 حالة في المدينة المنورة، فى حين بلغت عدد حالات الوفاة 110 حاج.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 14 ساعة

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين

منذ يوم

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة

منذ يومين

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

منذ يومين

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق

منذ يومين

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم

منذ 3 أيام

تفاصيل محاولات رئيس الوزراء لاحتواء أزمة «الجندى»

الآن

غدًا.. عطلة رسمية بالبورصة بمناسبة عيد القيامة المجيد

بالصور.. تفاصيل حفل جورج وسوف فى طابا هايتس

كيف استعدت الحدائق العامة لاستقبال احتفالات شم النسيم؟

قرار جديد من «ترامب» بشأن المهاجرين غير الشرعيين

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

ألبومات الصور

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

محمد الباز يكتب: الرسالة الأخيرة التي لم تصل إلى دراويش أحمد خالد توفيق

كشكول

"6 أكتوبر" تبدأ وضع أسئلة امتحانات النقل وطباعتها

مخالفات"امتحانات أبناؤنا في الخارج" تثير غضب أولياء الأمور

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

الأمصار

تميم:بعد فشل الوساطة الكويتية والعمانية لحضور القمة العربية يتجه إلى البيت الأبيض

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

حسن شحاتة أسطورة الزمالك المصري: كنت على أعتاب اللعب للأهلي

«أير فرانس» تلغي 30 % من رحلاتها غدًا بسبب إضراب العمال

ads
منوعات

«حارسه ثعبان».. حياة العائش مع الذئاب

«تقتل كل من يقترب».. لعنة سيارة جيمس دين

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك