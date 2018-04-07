الصحة: إجراءات مشددة لعدم تزوير الشهادات الصحية.. وملف مرضى للحجاج قبل السفر

قال الدكتور محمد شوقي رئيس بعثة الحج الطبية، إنه سيتم ميكنة إدارة شئون البعثة الطبية قبل سفر الحجاج، بشكل يشمل تسجيل التاريخ المرضى للحجاج، ومنها الأمراض التي يعاني منها الحاج والأدوية التي يتناولها وذلك فى ملف طبى، لافتًا إلى أنها ستضاف ‏إلى سجل البيانات الشخصية في الأسورة الذكية التي سوف يرتديها الحاج.



وأكد شوقى أن وزارة الصحة اتخذت إجراءات مشددة لضمان عدم تزوير الشهادات الصحية، مشيرًا إلى أن الحاج سيتقدم بشهادة طبية من مستشفى حكومي مختومة بختم النس،ر مدون بها الأمراض التي يعاني منها والأدوية التي سوف يتناولها، بعد إجراء الكشف الطبي له، بالإضافة الى شهادة التطعيمات، لكي يستخرج التأشيرة.



وأضاف أن وزارة الصحة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع التفشيات الوبائية بين الحجاج، وتقديم الخدمات الطبية على أعلى مستوى.



وقال إن ميكنة البعثة الطبية سيسهل الترابط بين العيادات المركزية والفرعية، بالإضافة إلى سرعة توفير الأدوية في أماكن العيادات، مما سيحقق للبعثات الطبية القادمة تقديرات لمستهلكات الأدوية والمستلزمات الطبية ليحقق الاستهلاك الأمثل للموارد.



وأوضح أن عدد المترددين على عيادات البعثة الطبية للحج العام الماضى بلغ 73666 حالة مرضية تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لهم، بينهم 69492 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4174 حالة في المدينة المنورة، فى حين بلغت عدد حالات الوفاة 110 حاج.