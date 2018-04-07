«السعودية» تُنفق 2.1 مليار دولار على العطور سنويًا

أكدت شركة يورومونيتور إنترناشيونال للأبحاث، أن السوق الإقليمية للعطور لديها إمكانيات عالية النمو، ففي دول مجلس التعاون الخليجي، أنفق المستهلكون 3 مليارات دولار على العطور في العام الماضي، وكانت السعودية (1.8 مليار دولار)، والإمارات (674 مليون دولار) أكبر سوقين إنفاقًا.



وسيستمر السوق هنا في النمو الهائل خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لتقديرات يورومونيتور إنترناشيونال، حيث تقدر قيمة التجزئة للعطور في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 3.6 مليارات دولار في عام 2021، منها 2.1 مليار دولار من نصيب السعودية، و807 ملايين دولار من نصيب الإمارات.



