القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 02:08 ص

النيابة تقرر حبس السائق المتسبب فى مصرع 21 شخصًا بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج: محمود عبدالعال
dostor.org/2119828

قررت النيابة العامة في سوهاج حبس أنور.ك.س، 56 عامًا، سائق نقل مقطورة، أربعة أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيق، والذي تسبب في حادث تصادم علي طريق «سوهاج-أسيوط» الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم، مما أدي إلي مصرع 21 شخصا، وإصابة طفلة.

وبدأت الواقعة بتلقي مركز شرطة أخميم من غرفة عمليات النجدة بمصادمه بالطريق الصحراوي الشرقي «أسيوط - سوهاج» دائرة المركز، ةانتقل اللواء مساعد المدير للأمن ومدير إدارة المرور ومأمور المركز وضباط وحدة مباحث المركز ومرفق الإسعاف بالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم ص ق ج 6319 «ميكروباص» قيادة المدعو جعفر أحمد محمد حسن 51 عامًا، سائق ويقيم دائرة مركز أسنا الأقصر في اتجاه الأقصر انفجر الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لانقلابها على الجانب الأيمن حيث تصادف قدوم السيارة رقم ق م ص 476 ص أ ج 276 " نقل بمقطورة " تابعة لشركة المعادي لتجارة الحديد المسلح قيادة المدعو "أنور.ك.س"، المقيم حلوان بالقاهرة قادمة فـي الاتجاه المقابل فاصطدمت بها.

ونتج عن الحادث وفاة 21 شخصا وإصابة طفلة، وبسؤال المدعو أحمد محمد أحمد، 21 عامًا، طالب والمدعو إبراهيم عبد الحارس السيد، 21 عامًا، طالب – ويقيمان دائرة مركز أسنا الأقصر من أهلية المتوفيين، قررا مضمون ما تقدم ونفيا الشبهة الجنائية، حيث كان المتوفين في طريقهم لحضور حفل زفاف، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق والتحفظ على السيارتين.

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