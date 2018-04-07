«سلامة»: وساطة أمريكا فى مفاوضات سد النهضة ليس تدخل فى شئوننا

عقب الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى العام، على ما تحدثت عنه بعض الصحف السودانية، بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد تدخل وسيطًا في مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان.



وقال "سلامة"، إن الوساطة إما تطلب من أطراف النزاع أو يبادر بها الوسيط من تلقاء نفسه، ولا يعد عرضه للوساطة تدخل في شؤون أطراف النزاع فلهم قبولها أو رفضها، لافتًا إلى أن طلب وساطة "البنك الدولي للإنشاء والتعمير"، دون إخطار أطراف النزاع الأخرى، سببت أزمة خلال المفاوضات.

