«مبادلة للبترول» تُبرم صفقات بـ42 مليار دولار

ظهرت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» على قائمة الصناديق الاستثمارية السيادية العالمية التي شاركت في إبرام صفقات برقم إجمالي قياسي بلغ 42 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري.



كما أظهرت تقارير دولية، أن الصفقات التي أبرمتها الصناديق الاستثمارية السيادية في مختلف أنحاء العالم خلال الربع الأول من 2018.



وأشارت التقارير إلى أن «مبادلة»، ممثلة في «مبادلة للبترول» المملوكة بالكامل لها، قد ساهمت في تحقيق هذا الرقم القياسي من خلال الصفقة التي أبرمتها مؤخرًا بقية 934 مليون دولار مع شركة «إيني» الإيطالية لشراء 10 % من حصتها حقل «ظهر» البحري للغاز في مصر.



وأَضاف التقرير أن «مبادلة» بعد اندماجها مطلع 2017 مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية «أيبيك» باتت تمتلك مع مجلس أبوظبي للاستثمار محفظة استثمارية تتجاوز 200 مليار دولار.