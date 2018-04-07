11 مليار دولار مساعدات للبنان فى مؤتمر «سيدر»

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام مؤتمر المانحين الدولي في باريس "سيدر"، عن أن المؤتمر سيُقدم مساعدات مالية للبنان بأكثر من 11 مليار دولار.



وأضاف "ماكرون"، أن فرنسا ستُقدم للبنان 400 مليون يورو على شكل قروض، كما ستضاعف حجم المساعدات التي تقدمها للبنان الوكالة الفرنسية للتنمية، كما ستزيد فرنسا من حجم المنح التي تقدمها لبيروت بمقدار 150 مليون يورو، وبالتالي سيصل الحجم الإجمالي للمساعدات الفرنسية إلى 550 مليون يورو.



وأكد "ماكرون"، خلال مؤتمر صحفي في ختام مؤتمر "سيدر"، أن المساعدات تهدف إلى تأسيس بداية جديدة للبنان، لافتًا إلى أنها تضع "مسؤولية غير مسبوقة" على عاتق السلطات اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات والحفاظ على السلام في البلاد.



وتابع قائلا: «من المهم المضي قدما في الإصلاحات خلال الأشهر القادمة... نحن سنقف إلى جانبكم».



من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، في كلمة له: «إن مؤتمر سيدر لا ينتهي اليوم، بل هي عملية بدأت للتو لتحديث اقتصادنا وإعادة تأهيل بنيتنا التحتية وإطلاق إمكانات القطاع الخاص، ليحقق النمو المستدام وخلق فرص العمل للبنانيين».



وأضاف: "نحن مصممون على المضي قدما لتنفيذها ونحن على ثقة بأننا سنفعل ذلك بدعم منكم. رئيس الجمهورية ميشال عون وحكومتي وأنا ممتن للرئيس إيمانويل ماكرون على جهوده لدعم لبنان واستقراره".