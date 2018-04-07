حظك اليوم.. برج الميزان: العمل يسير بشكل جيد

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عفيفي، توقعاتها للأبراج، اليوم السبت، وفيما يخص برج الميزان قالت:



مهنيًا: تشعر بأن سير العمل يتجه نحو الهدف المطلوب، مع ذلك تحاول أن تعيد ترتيب بعض الأفكار وتناقشها مع أرباب العمل لإقناعهم بها.



عاطفيًا: لا تدخل في نزاع أو جدال مع الحبيب، لئلا يتطوّر دراماتيكيًا ويتأزّم من دون أي سبب وجيه، وربما تكون النهاية غير مستحبّة.



صحيًا: تحيط بك طاقة إيجابية جدا تؤثّر في طباعك وتصرّفاتك وتجعلك هادئًا ولينًا بعض الشيء مع محيطك.