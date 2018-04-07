«فرقة رضا» تحتفل بأعياد الربيع على خشبة مسرح البالون

تحتفل فرقة رضا الاستعراضية يوم، الأحد المقبل، الموافق 8 أبريل، بأعياد الربيع برفقة جماهيرها على خشبة مسرح البالون، تحت قيادة الفنانة القديرة ماجدة إبراهيم.



وتجري ماجدة الاستعدادات حاليا علي قدم وساق لتطوير الفرقة وضخ دماء جديدة اليها لضمان استمراريتها وعطائها والحفاظ علي تاريخها العريق في تقديم الموروث والفلكلور الشعبي، ويتابع رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية الدكتور عادل عبده، التطورات والتغييرات بشكل منتظم حرصا منه علي خروج جميع فرق القطاع بالشكل اللائق بعد تذليل العقبات كافة التي تحول دون ذلك.