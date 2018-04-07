القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
01:14 ص

شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
عالم
السبت 07/أبريل/2018 - 01:44 ص

«التحالف»: الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ باليستى أطلقه الحوثيون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وائل خورشيد
dostor.org/2119801

اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا جماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة، صوب نجران بالمملكة.

وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.

وأضاف العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من طرف الحوثيين لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدا أنه تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.

موضوعات متعلقة

"التحالف العربي" يؤكد اعتراض السعودية لصاروخ باليستي من اليمن

الصواريخ الباليستية.. حيلة دعمتها إيران ودمرها التحالف باليمن

التحالف العربى: الهجوم الباليستى على جازان تورطت فيه إيران

الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط

منذ يوم

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين

منذ يومين

نيجيريا تشتري أسلحة بـ«مليار دولار» لمواجهة «بوكو حرام»

منذ 3 أيام

ميليشيا الحوثى تقتحم حى القصر الجمهورى بصنعاء

منذ 4 أيام

ميلشيا الحوثي تصادر منزل سكرتير الرئيس الراحل «صالح»

منذ 4 أيام

البيت الأبيض يعقب على «الرد الجمركي» الصيني

الآن

«فرعون إنجلترا».. أغنية بولندية في عشق محمد صلاح (فيديو)

عاجل.. الحوثيون يطلقون صاروخا باليستيا على معسكر للجيش السعودي بنجران

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

بالفيديو.. شيكابالا يسجل ويصنع مرتين في تعادل الرائد أمام الفيحاء

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

6 آسيويين يهتكون عرض طفل مصري في الكويت

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

ألبومات الصور

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

6 آسيويين يهتكون عرض طفل مصري في الكويت

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

كشكول

"6 أكتوبر" تبدأ وضع أسئلة امتحانات النقل وطباعتها

مخالفات"امتحانات أبناؤنا في الخارج" تثير غضب أولياء الأمور

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

الأمصار

تميم:بعد فشل الوساطة الكويتية والعمانية لحضور القمة العربية يتجه إلى البيت الأبيض

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

حسن شحاتة أسطورة الزمالك المصري: كنت على أعتاب اللعب للأهلي

«أير فرانس» تلغي 30 % من رحلاتها غدًا بسبب إضراب العمال

ads
منوعات

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

صدمة.. مشرف رحلات اجتماعية نائب لمدير الكرة بالزمالك

علماء: شرط واحد يُعجل بنهاية العالم

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك