«التحالف»: الدفاع الجوى السعودى يتصدى لصاروخ باليستى أطلقه الحوثيون

اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخ باليستي، أطلقته ميليشيا جماعة الحوثي، مساء أمس الجمعة، صوب نجران بالمملكة.



وقال العقيد تركي المالكي المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت مساء الجمعة، عملية إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه المملكة.



وأضاف العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه نجران، وتم إطلاقه بطريقة عشوائية وعبثية من طرف الحوثيين لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، مؤكدا أنه تم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي.