القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 12:56 ص

طبيب: «الدم المبكر فى الحمل».. مؤشر للإجهاض

طبيب: «الدم المبكر
إسلام جمال
dostor.org/2119794

تغفل الكثير من الحوالمل الجدد الكثير من المفاهيم الخاصة بالحمل، وهناك موضوع يؤرق الكثير منهم، وهو نزول الدم المبكر في الحمل.

وعن هذا الموضوع قال الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد، وعلاج الخصوبة والحقن المجهري، إن نزول الدم في أول الحمل مؤشر للأجهاض، أو حمل خارج الرحم، أو حمل عنقودي.

وأوضح "سليمان"، في تصريح لـ"الدستور"، الفرق بين الثلاثة مؤشرات لنزول الدم المبكر في بداية الحمل، والتي تعتبر من المشاكل الخطرة في بداية الحمل.

"الحمل خارج الرحم"
وقال "سليمان"، إنه مصحوب بمغص شديد، مشيرًا إلى أن كمية الدم الخارج من المهبل ضئيلة، بالإضافة ألى ألم شديد بأحد الجانبين، ويتم تحديده بالسونار.

"الحمل العنقودي"
يصاحبة نزيف شديد وقد يتواجد به بعض الحويصلات، بالإضافة إلى قئ شديد، ويتم تشخيصه أيضًا عن طريق السونار.

"الإجهاض المنذر"
السبب الأكثر شيوعًا لنزول الدم المبكر في بداية الحمل، حيث يبدأ بشكوى من الحامل بنزول دم من المهبل، بالإضافة إلى آلام بالظهر.

وأشار "سليمان"، إلى أن لون الدم أحمر فاتح يعتبر مؤشر للأجهاض، والذي يتطلب مشاورة الطبيب في الحال.

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