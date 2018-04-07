القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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الثقافة
السبت 07/أبريل/2018 - 12:51 ص

الثلاثاء.. افتتاح معرض «عبقرية المكان» لطارق عبدالعزيز

الثلاثاء.. افتتاح
نضال ممدوح
dostor.org/2119791

يفتتح بقاعة صلاح طاهر- بدار الأوبرا المصرية٬ معرض «عبقرية المكان»٬ للفنان طارق عبد العزيز٬ وذلك في تمام السابعة من مساء الثلاثاء الموافق 10 أبريل الجاري.

يتحدث طارق عبد العزيز من خلال لوحات معرضه هذا عن شارع المعز الدين الله الفاطمي، حيث يؤكد من خلال أعماله أن شوارع وحارات وأزقة القاهرة الفاطمية٬ ليست مجرد مبان مصمتة ولا أبواب مرتفعة ولكنها أماكن تحكي لنا عظمة وتاريخ وشموخ المصريين. من بين تلك الأماكن قلب القاهرة – والشارع الأعظم "شارع المعز الدين الله الفاطمي" الذي يتنسم فيه الانسان عبق تاريخ مصر وتنطق أركانه بروعة التصميم وخلود العمارة.

حاول الفنان في معرضة من خلال أكثر من 50 لوحة أن يسجل بعض عبقرية هذا المكان الذي يعد معرضا فنيا صنعته مبانية التاريخية٬ ومساجده الاثرية حيث أن مصر مليئة بالأماكن الرائعة الجذابة التي مازالت وستظل تبهر العالم ما بقيت وبقي التاريخ.

الفنان طارق عبد العزيز يعمل كاتبا صحفيا بدار اخبار اليوم وهو خريج قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة٬ شارك الفنان في العديد من المعارض الجماعية كما اقام العديد من المعارض الخاصة وحصل علي عدد كبير من الجوائز وشهادات تقدير من عددة جهات وتم اختياره عضو في لجان تحكيم عدد من المسابقات.

وللفنان مقتنيات في متحف الفن الحديث ومتحف كلية الفنون الجميلة ودار أخبار اليوم ودار الأوبرا وللفنان كتاب بعنوان "حلوة بلدنا مصر".

هذا ويشهد افتتاح المعرض الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية٬ وياسر رزق رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم والفنان الكبير دكتور أحمد نوار. يستمر المعرض حتى يوم 16 أبريل 2018.

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