الجمل تطرح النسخة العربية لرواية «الرغبة»

صدرت حديثًا عن منشورات الجمل٬ رواية الكاتب الأسترالي ريتشارد فلاناجان٬ بعنوان «الرغبة»٬ نقلتها للعربية حنان المسعودي٬ وتقع الرواية في 240 صفحة من القطع المتوسط.



وجاء عن الرواية في نيويورك تايمز بوك ريفيو: «إنَ أيَّ تلخيصٍ لن يكونَ عادلًا لشدةِ التعقيدِ والتناقضاتِ في هذه الروايةِ العميقةِ المذهلة، لقد كانت هنالك لحظاتٌ من القوةِ العُظمى والموسيقى في «الرغبة» إن الروايةَ توضِح مرةً أخرى- من خلالِ أحداثٍ وتصوراتٍ مريعة - كيف إن التأريخَ المزورَ والناسَ الحقيقيين من الممكنِ أن يدفعوا ضريبةً عظيمةً، على عكسِ الرسامِ والمؤرخِ فإن الكاتبَ غير مُلزمٍ بالحقائقِ المثبتةِ أو بغيابِها المحبِط وهو يتجولُ بحريةٍ مع الأخذِ بنظرِ الإعتبار المصداقية والتقبل خلال الشخصيةِ والدوافعِ، الاحتمالات والافتراضات، وبيدينِ واثقتينِ وخبيرتين فإنَ الخيالَ يمكنُ أن يحررَ الماضي ونظرتِنا إلى العديدِ من الشخصيات التأريخية الرئيسية أو الثانوية بطريقةٍ يحسدُه عليها الصحفيُ، إن ريتشارد فلاناكان كان تجسيدًا حيًا على هذهِ النقطة من خلالِ خياله فإن الصورَ الشاحبةَ المُسطحةَ للأشخاصِ قد إستحالت إلى مفاهيمَ ثريةً وثلاثيةِ الأبعادِ، شهودٌ جُددٌ قدموا شهادةً معاصرةً عن الماضي وقد ضجَّ الصمتُ التاسمانيُ بالأصواتِ.



يشار إلي أن ريتشارد فلاناجان من مواليد 1961 وأحد أبرز الكتاب، له 6 روايات و5 كتب في أدب الواقع حاز على عدة جوائز منها: جائزة كومنولث الكتاب٬ جائزة بوكر الأدبية عن رواية الطريق الضيق لعمق الشمال.