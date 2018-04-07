15 أبريل.. افتتاح معرض «إلى أين» بقاعة زياد بكير

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية٬ معرض الفنانة التشكيلية رانيا علام٬ بعنوان «إلى أين»، وذلك في تمام السابعة من مساء الأحد، الموافق 15 أبريل الجاري٬ بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا.



يشار إلى أن رانيا علام، حاصلة علي دكتوراة في الفنون التطبيقية 2012 في إبداعات فن الجرافيك المصري وأثرها في تصميم طباعة المعلقات النسجية٬ وعملت في مجال تصميم الملابس الجاهزة – وتعمل بوزارة الثقافة كرئيس قسم التسجيل الفني للمتاحف الفنية والقومية٬ شاركت في العديد من المؤتمرات في مصر والأردن٬ كما شاركت في العديد من المعارض الجماعية منذ عام 2010.



وأقامت خمس معارض خاصة٬ وحصلت علي العديد من شهادات التقدير والدروع وشهادات التميز.



ويضم المعرض حوالي 50 لوحة فنية متميزة، ومن المقرر أن يستمر حتى 21 أبريل 2018.