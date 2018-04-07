فى عيد ميلاده.. أبرز المعلومات عن يحيى الفخرانى

يحتفل اليوم السبت، الموافق 7 أبريل، الفنان الكبير يحيي الفخراني بعيد ميلاده الثاني والسبعين، حيث ولد الفنان يحيي الفخراني، في 7 أبريل 1945 بمحافظة الدقهلية، وحصل على بكالوريوس الطب عام 1971م من كلية الطب جامعة عين شمس.



وكان من أهم أعضاء فرقة مسرح الجامعة وكان لديه شغف كبير بالتمثيل، مما جعله يهتم به ويحبه أكثر من الطب، وقد حصل على جائزة أحسن ممثل في الجامعة، وهذا ما دفعه للسير وراء شغفه.



وبعد تخرجه عمل في مهنة الطب فترة قصيرة كممارس عام وذلك في مبنى الخدمات الطبية في التلفزيون، ونوى أن يتخصص في الأمراض النفسية والعصبية لكن عشقه للتمثيل وقف بينه وبين الطب.



وتزوج من زميلته في الجامعه الكاتبة لميس جابر، والتي قابلها أثناء تأدية مسرحية في مسرح الجامعة، وكان لها دور صغير في هذه المسرحية فألتقى بها هناك لأول مرة ووقع في حبها وتكلل هذا الحب بزواج دام إلى الآن.



واستطاع الفنان يحيى الفخراني، أن ينشئ مدرسة تمثيل خاصة به، حيث جمع بين الكوميديا والدراما في مشهد واحد، وتتلمذ على يديه عشرات الفنانين، وبالرغم من أنه لم يدرس الفن لكن الهواية والشغف تغطي أحيانًا على الدراسة وما زال يحيى الفخراني محافظًا على رونق فنه، بالرغم من أن عدد كبير من أبناء جيله أصبحوا لا يمارسون الفن بسبب عدم استطاعتهم المحافظة على مكانتهم في قلوب الجمهور.