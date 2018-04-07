القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
06:22 م

رئيس «التعمير والتنمية الزراعية»: لا تهاون فى حق الدولة.. وندعم الراغبين فى التقنين
05:32 ص

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور
04:30 ص

ولي العهد السعودي: النظام الإيراني سبب المشكلات في الشرق الأوسط
04:02 ص

الخارجية: مهلة حتى 5 مايو في مفاوضات سد النهضة
03:48 ص

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)
08:17 م

حماس: نرفض التطبيع و«شرعنة الاحتلال» لأرض فلسطين
08:11 م

ماذا يريد المصريون من السيسي؟

07:52 م

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»
02:57 ص

أيمن نور يستعين بـ«بلطجية» لضرب العاملين بقناة الشرق
02:29 ص

عاجل.. أيمن نور يحتجز العاملين بقناة الشرق ويطلب الشرطة لهم
01:44 ص

ننشر ملامح التقرير السنوي الأول للمجلس الأعلى للإعلام
08:36 م

مواجهة بين «تيار الاستقلال» و«فى حب مصر» حول معركة هيئة مكتب المهندسين
الثقافة
السبت 07/أبريل/2018 - 12:26 ص

صدور «المنحى الأسطوري في الشعر العباسي» بدمشق

صدور «المنحى الأسطوري
نضال ممدوح
dostor.org/2119760

صدر حديثًا عن دار العراب بدمشق٬ كتاب «المنحى الأسطوري في الشعر العباسي» للباحثة الدكتورة ريما إسماعيل الدياب٬ والتي تذهب في مقدمتها للكتاب إلى أن الشعر العباسي مرحلة لاحقة للفكر الأسطوري ومع ذلك بقي ينهل منه٬ بوصفه سياقا فنيا ترتد إليه جملة من المكونات التصويرية الفنية٬ وقد مثلت صور الشعراء العباسيين المرتبطة بالمنحي الأسطوري القديم٬ ظلال الفكر المعقودة علي معرفة وثقافة تجلت من خلال توظيف الأسطورة في الشعر٬ إذ أن تمثل الأساطير في الشعر يشي بتوظيفها وخدمتها موضوع الفن.

صدور «المنحى الأسطوري في الشعر العباسي» بدمشق
اقرأ أيضًا
منذ حوالي 21 ساعة

«دموع المريدين».. هكذا أصبح قبر أحمد خالد توفيق قبلة للمحبين (صور)

منذ أقل من شهر

حلمي التوني: أزمتنا بدأت من السادات.. ومبارك جابنا الأرض

منذ أقل من شهر

«القصبي» يسلط الضوء على تحقيق «الدستور» الخاص بإفلاس نادي القصة

منذ أقل من شهر

اليوم.. الجامعة العربية تحتفل بيوم التراث الثقافى

منذ شهر

نادي القصة مهدد بالغلق.. رئيس مجلس الإدارة: أبلغت «الثقافة» بالأزمة.. و«إيناس»: لم أستلم شيئا

منذ أقل من شهرين

«جبرتي الفن السابع».. أصدقاء علي أبوشادى يروون مشاهد من حياته

الآن

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

بالفيديو.. شيكابالا يسجل ويصنع مرتين في تعادل الرائد أمام الفيحاء

أيام الفزع في غزة وتل أبيب.. الاحتلال يواجه توابع «يوم الأرض»

الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية لن تمر دون رد حازم

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

6 آسيويين يهتكون عرض طفل مصري في الكويت

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

ألبومات الصور

«جبروت امرأة».. «نسرين» تقتل زوجها بـ«3 طعنات» بعد تقييده بالحبال

اليتم والسرطان لا يخفيان بسمة الأطفال (ألبوم)

الحديقة الدولية تحتفل بـ«يوم اليتيم» في الإسكندرية (صور)

زفاف جماعي لـ32 عروسًا في «يوم اليتيم» بسوهاج

نجم الساعة

حضرة الوداع.. كيف يدفن الصوفية موتاهم؟

الأكثر قراءة

صورة لـ«الهضبة» ودينا الشربيني تُفجر مفاجأة

6 آسيويين يهتكون عرض طفل مصري في الكويت

عزة الحناوي «جرسونة» في تركيا.. ماذا حدث مع الهاربة إلى أيمن نور؟

استياء بين العاملين بالضرائب بعد تأخر صرف الحافز

كشكول

"6 أكتوبر" تبدأ وضع أسئلة امتحانات النقل وطباعتها

مخالفات"امتحانات أبناؤنا في الخارج" تثير غضب أولياء الأمور

سلامة الأغذية فى "شم النسيم" ندوة بـ"بيطرى إسكندرية" .. غدا

جامعة الإسكندرية تنظم مهرجان المدن الجامعية بعنوان "فى حب مصر"

ننشر توصيات مؤتمر جامعة عين شمس "عالمية وانطلاق "

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

حسن شحاتة أسطورة الزمالك المصري: كنت على أعتاب اللعب للأهلي

«أير فرانس» تلغي 30 % من رحلاتها غدًا بسبب إضراب العمال

كاتب إسرائيلي: الفلسطينيون لا يخشون من عقوبة الإعدام

ads
منوعات

فيديوجراف.. «هتك عرض مصري في الكويت.. وعمرو دياب في دبي» أبرز أخبار اليوم

صدمة.. مشرف رحلات اجتماعية نائب لمدير الكرة بالزمالك

علماء: شرط واحد يُعجل بنهاية العالم

ولاد الكار

فيديوجراف.. «الخطيب يخضع لجراحة.. وعطل في المترو» أبرز أخبار اليوم

الصحة

دراسة: الشاي الأخضر يحارب الزهايمر

الدستور على فيسبوك