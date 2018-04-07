صدور «المنحى الأسطوري في الشعر العباسي» بدمشق

صدر حديثًا عن دار العراب بدمشق٬ كتاب «المنحى الأسطوري في الشعر العباسي» للباحثة الدكتورة ريما إسماعيل الدياب٬ والتي تذهب في مقدمتها للكتاب إلى أن الشعر العباسي مرحلة لاحقة للفكر الأسطوري ومع ذلك بقي ينهل منه٬ بوصفه سياقا فنيا ترتد إليه جملة من المكونات التصويرية الفنية٬ وقد مثلت صور الشعراء العباسيين المرتبطة بالمنحي الأسطوري القديم٬ ظلال الفكر المعقودة علي معرفة وثقافة تجلت من خلال توظيف الأسطورة في الشعر٬ إذ أن تمثل الأساطير في الشعر يشي بتوظيفها وخدمتها موضوع الفن.