الخميس.. افتتاح معرض «سحر الإسكندرية» بسفر خان

تشهد قاعة سفرخان للفن بالزمالك افتتاح معرض "سحر الإسكندرية" لفنانین نحاتین٬ وھما: ساركیس طوسونیان وألفونس لویس، وذلك في تمام السابعة من مساء الخميس٬ الموافق 12 أبريل الجاري.



وعن المعرض يقول الناقد الفني صلاح بيصار: «قد أثرھذین الفنانین على حد سواء منذ فترة طویلة في المشھد الفني السكندري ذات التقالید العریقة والذي ھو جوھرة العالم القدیم وقد تلقوا العدید من الإشادة المحلیة والدولیة لتلاعبھما الموزون فى الأحجار٬ في المشھد الفني٬ والأخشاب والمعادن.. طوسونیان ذات الأصول الأرمنیة مؤثرًا أساسیًا منتظمًا المحلي، بعد أن تفوق في مزج البرونز اللامع مع الخشن».



وتابع: «أما لویس فقد أسس نفسه بنفسه بین المدرسة السكندریة المعاصرة مع جوائز في بینالي الإسكندریة في عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥، فضلًا عن أكثر من ٤٠ من المعارض المحلیة والدولیة، وفي ھذا المعرض الممتع باثنین من أروع النحاتین في الإسكندریة، نحظى بجولة ممتعة من خلال تاریخ وثقافات وتقالید متنوعة.. طوسونیان ولویس كل بأسلوبه المتمیز ـ في بعض الأحیان متناغمًَا ـ، منھما یقدم لنا ترجمته للجمال المجازي والواقعى كلًا في التكوین».