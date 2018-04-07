شاب يلقى نفسه من الطابق الخامس بالعجوزة

أقدم شاب علي الانتحار، بإلقاء نفسه من الدور الخامس بسبب مشاجرة بينه وبين والده لمعاتبته على إدمان المخدرات.



تلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بلاغا من غرفة النجدة بسقوط شاب من علو، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة شاب ٣٠ عاما مصاب بنزيف داخلى وكسور في أماكن متفرقة من جسده.



وتبين من خلال التحريات أن مشادة كلامية حادة نشبت بين الشاب وأسرته دارت حول مطالبتهم له بالتوقف عن تعاطي المخدرات، إلا أنه قرر التخلص من حياته، وقفز من شرفة المنزل بالطابق الخامس، وسقط جثة هامدة، ولا شبهة جنائية.



تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.