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السبت 07/أبريل/2018 - 12:06 ص

روبى فى الطريق الصحراوى من أجل «أهو ده اللى صار»

الفنانة روبي
الفنانة روبي
منار إبراهيم
dostor.org/2119750

تستأنف الفنانة روبي تصوير مسلسلها الدرامي «أهو ده اللي صار» اليوم السبت، داخل الديكور الخاص بالعمل بأحد استديوهات طريق إسكندرية الصحراوي، بعدما حصل فريق العمل على إجازة منذ يومين عقب عودتهم من مدينة الإسكندرية لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

وتجسد «روبى» ضمن أحداث العمل شخصيتين إحداهما لامرأة صعيدية تدور أحداثها فى القرن الماضى، وأخرى لفتاة تدعى «سلمى» تحلم بأن تصبح مغنية شهيرة، وتدور أحداثها فى العصر الحالى.

مسلسل «أهو ده اللى صار»، تأليف عبد الرحيم كمال، والمتخصص فى عالم الدراما الصعيدية، وإخراج حاتم على، ويشارك فى بطولته كل من سوسن بدر ومحمد فراج وأحمد داود ومحمود البزاوى وهشام إسماعيل وألفت عمر ولاشينة لاشين ومنة بدر تيسير.

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