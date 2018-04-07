القاهرة : السبت 07 أبريل 2018
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السبت 07/أبريل/2018 - 07:54 ص

اليوم.. محاكمة 41 متهمًا في قضية «الاتجار بالأعضاء البشرية»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عادل عبد العال
dostor.org/2119748

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الاتجار بالأعضاء البشرية"، ومن المقرر لجلسة اليوم سماع مرافعة دفاع المتهمين من الأول للتاسع.

وثبت من تحقيقات النيابة العامة واستجواب المتهمين وشهادة الشهود وتحليل الأدلة الفنية المتضمنة اتصالات هاتفية مأذونا بضبطها واتصالات إلكترونية مخزنة وما ارتبط لها من لقطات مرئية مصورة لعدد من المرضى الأجانب والمتهمين، قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء، بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم- بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاءالبشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.

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غدًا.. الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين فى «الاتجار بالأعضاء البشرية»

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