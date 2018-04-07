اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طالب «أوليكس»

تستمع محكمة جنايات الطفل، المنعقدة بمجمع محاكم الأميرية، اليوم السبت، للمرافعة فى محاكمة متهمين «18 سنة»، بقتل طالب هندسة بجامعة بنها إثر إيهامه ببيع لاب توب عبر موقع «أوليكس» والاستيلاء منه على 25 ألف جنيه كانت بحوزته بمنطقة الشيراتون.



كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة متهمين اثنين إلى محكمة جنايات الأحداث في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة شرق القاهرة الكلية، وذلك لاتهامهما بقتل طالب جامعي بكلية هندسة جامعة بنها، بمنطقة النزهة، بعدما استدرجاه لشراء جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" عبر أحد التطبيقات الالكترونية للتسوق.



وتبين من التحقيقات أن الطالب المجني عليه حضر في الموعد المتفق عليه، غير أن المتهمين باغتاه بأن أشهرا أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وأعداها مسبقا لهذا الغرض، واعتديا عليه بطعنات قاتلة، واستوليا على هاتفه المحمول ومبلغ 25 ألف جنيه كان بحوزته لشراء الكمبيوتر المحمول، ولاذا بالفرار قبل أن تتمكن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من إلقاء القبض عليهما وتقديمهما للنيابة العامة.



وأسندت النيابة العامة في التحقيقات إلى المتهمين ارتكابهما لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بالسرقة.

