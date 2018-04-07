اليوم.. محاكمة «حدث» في قضية أحداث شارع السودان

تنظر الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم السبت، إعادة محاكمة محمد السيد عبد السلام "16 سنة" "حدث" الصادر ضده حكم "غيابيًا" بالحبس 10 سنوات في اتهامه بأحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث شارع السودان"



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.



وكانت المحكمة عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية، واشتراكهم مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام في خطر وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، فضلا عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.

