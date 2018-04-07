اليوم.. محاكمة 27 متهمًا فى «أحداث الغنايم» بأسيوط

تواصل الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، إعادة محاكمة 27 متهمًا، فى اقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقته وإشعال النيران فيه، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل نافع، وعضوية المستشارين شريف كامل، وحسام نزيه، وأمانة سر بخيت شحاتة وفنجرى عبدالرحيم.



وقررت المحكمة فى الجلسة السابقة، إخلاء سبيل 17 متهمًا من الحاضرين على ذمة القضية وهم: عادل أحمد أبوزيد، ومحمد حمدى حماد، وعربى حمدي حماد، ومحمد السبعي يونس، وعماد محمود همام، ومحمد مهران عبد الظاهر، وعبدالظاهر عبدالله العطيفي، ووائل مهران، وعلاء كمال، ومنصور رفاعى، وصديق محمد، ورفعت على، وعلاء عبدالناصر، وحسين محمد محمود، ومحمد فتحى، وخالد جلال محمد عبد الله، وموسى محمود محمود.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم، منها التعدى على قوات مركز شرطة الغنايم، وإصابة معاون المباحث، والاحتشاد مع مجهولين منتمين للتيارات الدينية المتطرفة، ومحاصرة منشآت حكومية حال إحراز بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء، وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتخريب مقرات ديوان مركز شرطة الغنايم، واقتحام محكمة الغنايم ومكتب السجل المدني والشهر العقارى، والإدارة الزراعية وعدد من المبانى الحكومية.



وجاءت إعادة محاكمتهم عقب قبول محكمة النقض الطعون المقدمة من 27 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وأسفرت عن اقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة الأسلحة وإشعال النيران فى مركز الشرطة والمحكمة ومكتب الشهر العقارى وغيرها من المنشآت العامة، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن المؤبد، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

