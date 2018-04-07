اليوم.. نظر طعن يطالب بإلغاء قرار إحالة أمناء شرطة للمعاش

تنظر المحكمة الإدارية للرئاسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن رقم ٨٠٨٨ لسنة ٦٤ق، المقام من أحمد مصطفى المنسق العام لائتلاف أمناء الشرطة، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية، بإحالته للمعاش.



وقال الطعن إن التعديلات الدستورية على قانون هيئة الشرطة غير قانونية وغير عادلة؛ لأنها تضع رقبة كل من تخطوا 20 عامًا فى العمل تحت سيف القيادات، وتمنح آخرين الحق في الاستمرار، حيث يجوز مد خدمة الأمين بحسب أهواء قيادات الوزارة.

