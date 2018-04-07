اليوم.. محاكمة قاتل والده لتهديده بنشر فيديوهات جنسية لوالدته بعابدين

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى عابدين، اليوم السبت، للمرافعة فى محاكمة المتهم بقتل والده بمعاونة 2 من أصدقائه، وذلك بعدما هدده بحرمانه من الميراث، وفضح والدته بنشر فيديوهات لمعاشرتهما جنسيا بعدما طلقها.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وبعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور.



كان المتهم أدلى باعترافات مثيرة أمام نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، حيث أكد أن السبب الحقيقى وراء ارتكابه الواقعة، هو اكتشاف أن والده كان يصور مقاطع فيديو لوالدته أثناء معاشرته لها، وعندما انفصلا هددها بنشر مقاطع الفيديو على يوتيوب، لإجبارها على التنازل عن المؤخر وبعض الممتلكات الخاصة بها.



وأضاف المتهم أمام النيابة، أن والده كان يسيء معاملته، وتوعده بحرمانه من الميراث، وعلم بزواج والده من سيدة أخرى بعد أن طلق والدته فقرر الانتقام فخطط للتخلص منه قبل أن يحرمه من الميراث، أو يفضح والدته، فاتفق مع اثنين من أصدقائه لمساعدته فى التخلص من والده مقابل نصف مليون جنيه.



وأضاف المتهم بأنه تنفيذا لذلك أحضر المتهم الثانى "صديقه" مفكا احتفظ به، وسلاحا أبيض "مطواة" وسلمهما للأول و2 شال لإخفاء معالم وجهيهما، واتفقا مع الثالث على توصيلهما مقابل 150 جنيها عقب إيهامه بتوجههما لدائرة القسم لإنهاء خلافات مالية دون الإفصاح عن نيتهما فى التخلص من المجنى عليه.

