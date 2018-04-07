شاهد.. حياة الدرديرى تنشر صورها بالحجاب فى «احتفالية للأيتام»

ظهرت الإعلامية حياة الدرديرى بالحجاب فى احتفالية للأيتام بنادى مدينة بدر بمحافظة البحيرة مسقط رأسها.



والتقطت العديد من الصور مع الأطفال وكتبت تعليقًا عليها، عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، قائلة: «سعادتى النهاردة لا توصف لأنى لأول مرة أحضر حفل يوم اليتيم فى بلدى مدينة بدر.. ولنجعل للأيتام أعوامًا من أعمارنا لعلنا نعوض لهم جزءً مما فقدوا.. كل الشكر والتقدير للمنظمين لهذا الحفل والمساهمين من أهل بدر الذين رسموا على شفاه الأيتام ابتسامات وفرحة خرجت من القلب».



وتساءل العديد من الحضور حول حقيقة ارتداء الإعلامية ومقدمة البرامج السابقة بقناة الفراعين للحجاب واعتزالها الحياة العامة فى ظل إعلانها عن انتهاء علاقتها بالقناة للأبد وحصولها على مستحقاتها كاملة.