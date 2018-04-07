اليوم.. نظر دعوى فرض الحراسة على «بوليفارا»

يترقب اليوم السبت مساهمي شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج "يونيراب"، نتائج الدعوى المقامة من مساهمين رئيسيين والتي تحمل رقم 115 لسنة 2018، والخاصة بالطعن في قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قِبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه وزوجته خديجة محمد عيد، خاصة بعد أن رفع الأول دعوى رقم 35 لسنة 2016 مدني مستعجل، خاصة بفرض الحراسة على الشركة العربية وبوليفار للغزل والنسيج وتعيينه حارسًا قضائيًا.



يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في أكتوبر 2016، مع حسام نجيب، ممثلاً عن مساهمي الشركة لسماع شكواه فيما يخص عدم تنفيذ الهيئة لحكم قضائي لصالحه ضد باقي المساهمين، وأن دور الهيئة يختص باعتماد الجمعيات العمومية للشركات، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية دون التدخل في القرارات.



وقضت المحكمة في يناير الماضي بعدم الاختصاص النوعي في الدعوى رقم 11 لسنة 2016، والخاصة بتعيين حاس قضائي على الشركة، حيث كان حسام الدين نجيب عبدالغني، هو من أقام أيضًا تلك الدعوى.



يُشار إلى أن الشركة سجلت خسائر بلغت 15.85 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المتنهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 13.88 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.