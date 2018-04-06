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الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:34 م

«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)

«هبّت النار والبارود
سارة الشلقاني
dostor.org/2119731

«هبّت النار والبارودِ غنى، اطلب شباب يا وطن وتمنى» أغنية شعبية فلسطينية جسَّدت «جمعة الكوشوك»، التي أرهبت الاحتلال الإسرائيلي بدخانها الكثيف، ولم يستطع معها جيش الاحتلال فعل شيء سوى إطلاق النيران تجاه «الشبح الأسود» لعلهم يقتلون الموجودين خلفه ويتخلصون من فزع المواجهة مع الفلسطينيين، الذين لم يهابوا الاستشهاد في سبيل وطنهم المحتل.

بالقرب من «السياج الأمني الفاصل» الذي دشنه الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة المحاصر، أشعل الفلسطينيون الآلاف من إطارات السيارات «الكاوتشوك»، يوم الجمعة، وفي الجمعة الثانية، التي أسموها بـ«جمعة الكوشوك»، ضمن فعاليات «مسيرات العودة الكبرى»، والتي بدأت منذ الجمعة الماضي، وتستمر حتى 45 يومًا.

ولم يهب الفلسطينيون رصاص جنود الاحتلال، وظلوا يشعلون إطارات الكاوتشوك وتتعالى صيحاتهم المُقاومة، كلما تصاعدت ألسنة النيران ودخانها، فيظلم سماء المستوطنات الإسرائيلي الموجود في غلاف القطاع المحاصر، لينذرهم بأن أبناء الأرض المحتلة، التي يستبيحونها وحكومتهم، لن ينسوا أرضهم المحتلة، ولن يتناسوا – بالترهيب أو الترغيب – منازلهم التي هُجروا منها ليسكنها مستوطنين فحسب.

أما المشهد في جيش الاحتلال كان دليلًا على رعب «عسكر تل أبيب» من ضباب «الكوشوك» الفلسطيني، ففي لحظات لم يروا أمامهم سوا ظلام دخان كثيف، فأحاطتهم «الكوابيس» بأن أكثر من 20 ألف فلسطيني سوف يعبرون السياج الأمني ليفتكوا بهم، فالدخان يحجب الرؤية تمامًا، ولا يستطيع القناصة أن يروا أي شعاع ضوء يتحسسوا به ما يحدث، مما أصابهم بذعر جعلهم يطلقوان النيران الحية بشكل عشوائي تجاه السياج الفاصل، وأتبعوها بقنابل الغاز والضوء، وفروا متراجعين عن أماكنهم، يستعدون لمواجهة الشعب الأعزل، لا يتسلح سوى بقوة «الأرض والإرادة».

أسقط الاحتلال 8 شهداء واحدًا تلو الآخر، أملًا في أن يكسر عزيمة الهبة الفلسطينية فيتراجعون، ولكنهم لم يدركوا – رغم مرور 70 عامًا على احتلالهم الأرض – أن «الشهادة في سبيل الأرض» هي المسابقة الأكثر رواجًا بين الفلسطينيين، فلو كانوا يملكون أغلى من أرواحهم لقدموه من أجل استعادة أرضهم المنهوبة.

8 شهداء وأكثر من 1000 مصاب، انضموا إلى ضحايا الجمعة الأولى، الذين بلغوا 16 فلسطينيا وأكثر من 1400 مصابا.. ينتظرون ارتقاء آخرين في الأيام المقبلة، فـ«مسيرات العودة الكبرى» مستمرة حتى منتصف شهر مايو المقبل، وربما لن تنتهى إلا بحرب كبرى انتظرها الفلسطينيون لعلها تحمل نهاية احتلالهم.

«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
«هبّت النار والبارود غنّى».. دخان «جمعة الكوشوك» يُغيّب شمس «تل أبيب» (صور)
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