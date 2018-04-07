أسعار «الغسالات» اليوم.. و«سامسونج أوتوماتيك 8 كيلو» بـ8590 جنيهًا

شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت، استقرارًا في أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنين خاصة خلال موسم الصيف، ومنها الغسالة الأوتوماتيك.



وسجلت أسعار غسالة أوتوماتيك توشيبا تحميل علوي سعة 10 كجم سعر 5425 جنيهًا، وغسالة ملابس أوتوماتيك توشيبا تحميل علوى 10 كجم بسعر 5100 جنيه، وتوشيبا نصف أوتوماتيك تحميل علوي سعة 12 كجم بسعر 2380 جنيهًا.



بينما سجلت غسالة يونيون إير 10 كجم سعر 4465 جنيهًا، ويونيون إير سعة 7 كجم بسعر 995 جنيهًا، وسجلت غسالة أوتوماتك سامسونج 8 كجم سعر 8590 جنيهًا، وغسالة ال جي 16 كيلو بسعر 10299 جنيهًا.