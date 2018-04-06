توقف عرض «سلم نفسك» بمركز الإبداع الفني

أعلن قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، توقف العرض المسرحي «سلم نفسك» من يوم الجمعة 6 أبريل، على أن يستأنف العرض يوم الجمعة 20 أبريل بمركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.



العرض نتاج مشروع تخرج ورشة الارتجال والتمثيل المسرحي للدفعة الثالثة من طلاب أستديو مركز الإبداع الفني، وتكلف إنتاجه 80 ألف جنيه.



يؤدي بطولة العرض 27 ممثلًا وممثلة في بداية مشوارهم الفني، من بينهم أمجد الحجار، عبد العزيز حسين، محمد مدكور، محمد أمين، مختار الجوهري، حمدي التايه، عادل الحسيني، كريم شهدي، شريف عبد المنعم، منصور أمين، أحمد زكريا، أحمد الشاذلي، هدير الشريف، أحمد محارب وسارة مجدي.