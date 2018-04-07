أسعار «الديب فريزر» اليوم.. و«كريازى» أفقى 140 لتر بـ4850 جنيهًا

شهدت الأسواق المصرية، اليوم السبت، استقرارًا فى أسعار الأجهزة الكهربائية، ورصدت "الدستور" أهم السلع التي يحتاجها المواطنين خاصة خلال موسم الصيف، ومنها الديب فريزر.



حيث سجل ديب فريزر كريازي أفقي 140 لتر بسعر4850 جنيهًا، وأفقي 180 لتر بسعر 5150 جنيهًا، وديب فريزر كريازي 4 درج 9 قدم بسعر 6990 جنيهًا، وديب فريزر كريازي 6 درج 12 قدم السعر 8470 جنيهًا.



بينما سجل ديب فريزر توشيبا 4 درج 195 لتر مزود بخاصية التجميد بسعر 5430 جنيهًا، وتوشيبا 5 درج 230 لتر بسعر 6360 جنيهًا، وتوشيبا 4 درج 195 لتر بسعر5450 جنيهًا، و4 درج 195 لتر بسعر 5435 جنيهًا.